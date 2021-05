Mansão de ‘Páginas da Vida’ está à venda por R$ 55 milhões

A mansão em que Tide e Lalinha, personagens de Tarcísio Meira, 85, e Glória Menezes, 86, respectivamente, moravam na novela “Páginas da Vida” (Globo, 2006-2007), está a venda por R$ 55 milhões no Rio de Janeiro.

O imóvel possui 850 metros quadrados de área construída e fica no Jardim Botânico. Além disso, a casa também possui vista para o Corcovado. O anúncio da imobiliária informa: “Reformada em 2012, a casa possui vista única para o Corcovado.”

“A área social é convidativa e conta com living, sala de jantar com pé-direito alto e lustres do século XVIII. A área íntima dispõe de biblioteca e seis suítes. Há cozinha profissional equipada, lavanderia, área de serviço, três dependências completas para funcionários e área para refeições para funcionários”, continua.

“O terraço é voltado para a piscina e jardim imponente projetado pelo escritório Burle Marx, que se integra à vegetação tropical”, finaliza o anúncio. A casa possui seis quartos, seis suítes, quatro vagas, piscina e biblioteca. Segundo o site Quem, o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) da mansão custa mais de R$ 15,7 mil.

A Globo utilizou o imóvel para fazer as cenas externas da mansão, por exemplo, a fachada da casa foi cenário para o velório de Lalinha. Na história escrita por Manoel Carlos, ela e Tide tinham seis filhos: Carmem (Natália do Vale), Leandro (Tato Gabus Mendes), Elisa (Ana Botafogo), Márcia (Helena Ranaldi), Olívia (Ana Paula Arósio) e Jorge (Thiago Lacerda).