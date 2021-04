Manifestantes realizam carreata neste domingo pela liberdade de religião

Manifestantes realizam carreata para a “Marcha da Família Cristã” na manhã deste domingo (11) no centro de Campo Grande. O grupo protesta para reivindicar a “Liberdade de religião”.

A carreata começou por volta das 9h da manhã com concentração de carros na Via Park. Em seguida, os carros começaram a se deslocar pela Avenida Afonso Pena em direção ao Aeroporto de Campo Grande.

Um carro de som, que integra a carreata, traz uma faixa com a inscrição “Liberdade a qualquer custo!” e “Comunismo é miséria, é terror, é morte”. Com bandeiras do Brasil nos carros, alguns dos manifestantes usam blusas customizadas com a mensagem “O estado é laico, mas eu sou cristão!”.