Vídeo: Em quadro estável, Bolsonaro anda por hospital para melhorar o intestino

O presidente Jair Bolsonaro segue internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, mas já aparenta visível melhora. Na sexta-feira (16), o mandatário compartilhou uma foto onde aparece em chamada de vídeo com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Além disso, Bolsonaro também já circula pelos corredores do local.

A caminhada feita por ele tem o objetivo de fazer com que o intestino volte a funcionar normalmente. A dieta do presidente ainda é pastosa, mas a expectativa é de que em breve retome alimentação normal.

Bolsonaro ainda não tem previsão de alta. Segundo nota divulgada pelo hospital nesta sexta, o presidente “passa bem e permanece evoluindo satisfatoriamente, com a conduta médica inalterada”.

Nas imagens, Bolsonaro caminha pelo hospital acompanhado pelo assessor especial, Max Guilherme, do Batalhão de Operações Especiais do RJ.

(Com informações Correio Braziliense)