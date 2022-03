VÍDEO: Com erro em hino de MS, Assembleia “honra” a bandeira em canto acapela

Durante a sessão solene realizada hoje (8) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, para entrega do troféu “Celina Jallad” – alusivo ao Dia Internacional das Mulheres –, um erro na música mais patriótica do Estado marcou o início da atividade. Mas, em vez de desespero, os parlamentares e demais presentes transformaram o possível “mico” em um louvor triunfante.

Como de praxe, o hino estadual foi tocado para marcar o começo da sessão plenária. Entretanto, algum desacerto técnico na hora do playback deixou de exibir a composição de Radamés Gnattali e letra de Jorge Antônio Siufi e Otávio Gonçalves Gomes, ressaltando as belezas naturais do Estado e ainda contando com diversos personagens históricos – como políticos e heróis de guerra.

Porém, a consagração mesmo veio dos deputados estaduais, homenageados e demais presentes na Casa de Leis nesta terça-feira de celebrações às mulheres sul-mato-grossenses. O erro técnico se tornou um coro acapela, com todos do recinto cantando o hino e honrando a bandeira de MS.

Confira:

A sessão foi presidida por Mara Caseiro (PSDB), que propôs a sua realização e é a única representante feminina na atual legislatura. Compuseram a mesa junto dela o deputado Paulo Corrêa (PSDB), a primeira-dama Fátima Azambuja, a titular da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Azambuja, e duas das homenageadas no plenário – as demais acompanharam de forma remota, por vídeo.

Confira na íntegra a lista de agraciadas pelo troféu “Celina Jallad”.