Toque de recolher começa 00h a partir de agosto

A Prefeitura de Campo Grande reduziu para meia-noite às 5h o horário do toque de recolher no decreto publicado na edição desta sexta-feira (30), do Diário Oficial (Diogrande). Portanto, as novas regras entram em vigor a partir de domingo (1).

Também nesta sexta, o Comitê Gestor do Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança da Economia) divulgou as regras para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais do Estado, diante do atual cenário de pandemia e conforme avanço da vacinação da população. Em caso de descumprimento das medidas sanitárias, o decreto prevê sanções imediatas. Confira os detalhes.

Lembrando que o decreto do toque de recolher não se aplica a postos de combustíveis, farmácias e serviços de saúde, que podem funcionar em horário estabelecido em alvará, além de serviços de entrega, coleta de lixo e ações de enfrentamento a covid-19.

Taxa baixa de contágio

Mato Grosso do Sul confirmou nesta sexta-feira (30) mais 583 casos de Covid e mais 14 óbitos por complicações da doença. Com a atualização, o Estado acumula 355.303 casos confirmados, dos quais 8.924 evoluíram para óbito, mantendo a taxa de letalidade em 2,5%.

Os novos casos estão concentrados em: Campo Grande (+175), Dourados (+63), Três Lagoas (+53), Paranaíba (+37) e Chapadão do Sul (+36). A média móvel apresenta queda com 576 casos por dia na última semana.

