Tempo: aumento de nebulosidade e chuvas isoladas no Estado neste sábado

Mesmo com o avanço da frente fria e a previsão de queda nas temperaturas, o sábado (17) ainda será de tempo instável em Mato Grosso do Sul com variação de nuvens ao longo do dia. Uma chuva fraca pode ocorrer em pontos isolados da região sul e as temperaturas terão um leve refresco em todas as áreas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), no extremo da região sudoeste, há previsão de acumulado de chuvas entre 20-30 mm. No restante da região sudoeste, espera-se acumulados de precipitação em torno de 5-15mm. Para a capital, haverá aumento de nebulosidade e existe a chance de pancadas de chuva bem isoladas.

Ao longo deste sábado, a massa de ar polar que avança pelo Centro-Sul do Brasil, ainda não terá tanta influência nas temperaturas em Mato Grosso do Sul que terão leve declínio, e podem registrar mínima de 11°C na região sudoeste e tarde máxima de 23°C. Na parte centro norte do Estado a variação será entre 19°C a 30°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de onda de frio, alertando para queda acentuada nas temperaturas que pode ser maior que 5°C abaixo da média por período. O aviso será válido a partir das 18h deste sábado (17) e pode durar entre dois a três dias.