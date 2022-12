Show de Patati Patatá abre programação de Natal em Campo Grande 

Para a chegada do fim de ano, a Prefeitura de Campo Grande preparou várias atividades em várias regiões da cidade para celebrar esse período, que é repleto de luz, cor e magia. Com o tema “É Natal em toda Campo Grande”, as celebrações começam já nesta segunda-feira (12) e seguem até 15 de janeiro, com eventos em sete bairros diferentes e o retorno da Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena, depois de um hiato de dois anos, devido à pandemia de COVID-19.

Para o Secretário de Cultura e Turismo do município, Max Freitas, o ano atual significa a retomada dos grandes eventos na Capital. “O ano de 2022 foi muito importante para a Prefeitura e a Sectur porque representou a retomada dos grandes eventos na cidade e a continuidade dos projetos que visam levar a cultura para os bairros.”

A abertura será na Praça Ary Coelho, marcando o lançamento das decorações interativas na praça e vai contar com cerca de 80 personagens na Parada Natalina, que vão ficar disponíveis para tirar fotos com as crianças e famílias, além de fazer, ainda, o tão esperado cortejo musical natalino pela Rua 14 de Julho, novamente com a presença para lá de ilustre da Rena de Natal.

Mas a grande atração da noite será mesmo a dupla de palhaços mais amada da América Latina, Patati Patatá, que volta a Campo Grande com a turnê “Sorrir & Brincar”, em show na 14 de Julho, entre a Avenida Afonso Pena e a XV de Novembro.

Na apresentação, os palhaços levam ao palco canções famosas de seu repertório, como “Dança do Macaco”, “Lôro” e “Ronco do Vovô”, além de grandes clássicos do universo infantil, como “Tindolelê”, “Piuí Abacaxi” e “Ursinho Pimpão”, acompanhados de dançarinos e dançarinas, em um cenário colorido que propõe aos espectadores uma viagem ao lúdico.

O Natal na Ary Coelho desta segunda-feira está previsto para começar às 19h, com a primeira edição da Parada Natalina tendo início às 21h; posteriormente, o desfile será realizado diariamente no local até o dia 25.

Bairros

Já na quarta-feira (14), terá início o Natal nos Bairros,onde as festas vão contar com distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce, brinquedos infláveis trazidos pelo FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), realização de pinturas faciais nas crianças, contação de histórias com Emília Musical e a presença do bom velhinho em pessoa, o Papai Noel, que chegará com o ônibus do City Tour acompanhado de outros personagens.

Max afirma que uma das marcas da gestão atual é a de descentralizar atividades. “A nossa programação de Natal vem para fechar com chave de ouro, mantendo a essência da atual gestão de descentralizar as atividades, mas também oferecendo eventos queridos pelos campo-grandenses, como as decorações e cortejos natalinos na Rua 14 de Julho e o retorno tão aguardado da Cidade do Natal, depois de dois anos sem poder ser realizada.”

A primeira edição será realizada no Residencial Homex, no Jardim Centro-Oeste, a partir das 18h. O endereço é na Rua José Pedrossian, esquina com a Rua Palestra Itália.

No dia seguinte (15), ocorre a reinauguração da tão adorada Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena. O acendimento das luzes começa às 18h, com direito a cortejo musical, Parada Natalina, roda gigante, trenzinho e um grande show com a atração nacional “Show da Luna!”, baseada em uma série de animação brasileira que é sucesso entre os pequenos.

Depois de dois anos fechada por causa das medidas de isolamento social em razão da pandemia, a Cidade do Natal funcionará até o dia 15 de janeiro, sempre das 17h até as 22h30. Dadas as circunstâncias, as expectativas vêm carregadas também da esperança de aquecer os corações campo-grandenses. “As expectativas são as melhores possíveis, com shows especiais para a criançada e atrações para toda a família, e acreditamos que o Natal por toda Campo Grande vai trazer muita alegria para os corações da nossa população”, explica Freitas.

No local, a população poderá visitar a Casa do Papai Noel, tem praça de alimentação para quando bater aquela fome, Coreto Encantando para fotos, apresentações diárias de música

e dança, e novidades relacionadas à acessibilidade, incluindo instalação de piso tátil para pessoas com deficiência visual.

Shows especiais estão programados para os dias 24 e 31 de dezembro, nas vésperas de Natal e Ano-Novo, respectivamente.

Confira a programação completa, incluindo todos os eventos nos bairros

O Natal na Ary Coelho será realizado na segunda-feira (12), na Praça Ary Coelho, na Avenida Afonso Pena, esquina com a 14 de Julho, com previsão do show de Patati Patatá às 19h.

O primeiro Natal nos Bairros será realizado no Residencial Homex, Jardim Centro-Oeste, na quarta-feira (14), na Rua José Pedrossian, esquina com a Rua Palestra Itália, a partir das 18h (Região: Anhanduizinho).

A reinauguração da Cidade do Natal será realizada na quinta-feira (15), nos Altos da Avenida Afonso Pena, a partir das 18h, com previsão do Show da Luna para 19h,

A segunda edição do Natal nos Bairros será no Bairro Caiobá, na sexta-feira (16), na Rua Francisco Antônio de Souza, esquina com a Rua Cachoeira do Campo, a partir das 18h (Região: Lagoa).

A terceira edição será na Moreninha II, no sábado (17), na Rua Barreiras, em frente ao terminal de ônibus, a partir das 18h (Região: Bandeira)

O Jardim Noroeste recebe a quarta edição no dia 19, segunda-feira, na Praça da Juventude, localizada na Rua Indianápolis, esquina com a Rua Nazaré, às 18h (Região: Prosa).

No dia seguinte (20), é a vez do Bairro Santa Luzia, no Poliesportivo da Vila Nasser, que fica na Rua São Manoel, n.º 8, com início às 18h (Região: Segredo)

No Aero Rancho, o Natal nos Bairros chega na quarta-feira (21), na Associação de Moradores do Hortência, na Rua Gérbera, às 18h (Região: Anhanduizinho).

O Natal nos Bairros se encerra no dia 23, sexta-feira, no Bairro Tarsila do Amaral, no Centro Poliesportivo, localizado na Rua Santo Augusto, s/n – Jardim Vida Nova, às 18h (Região: Segredo)

