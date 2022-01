SES confirma sexta morte por H2N3; vítima era de Corumbá, segunda morte na cidade

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgou nesta quarta-feira (5) que houve mais uma morte por H3N2. A vítima era moradora de Corumbá e morreu no último domingo (2), mas a confirmação só veio hoje.

Conforme a secretaria, a paciente era uma idosa 74 anos, que apresentou os primeiros sintomas em 29 de dezembro. Ela foi internada no dia 1º, mas não resistiu e teve morte confirmada no dia 2. Ela tinha comorbidades como hipertensão. Esta é a segunda morte por H3N2 em Corumbá.

As seis mortes em Mato Grosso do Sul teve amostras analisadas pelo Lacen (Laboratório Central) e confirmadas para H3N2.

A quinta vítima tinha 71 anos, morava em Dourados e havia doença cardiovascular crônica e diabetes mellitus.

Ela foi internada no dia 18 de dezembro no hospital da cidade e morreu no dia 31. A morte foi confirmada apenas nesta terça-feira (4).

Na segunda-feira (3), foi revelada a morte de uma mulher de 35 anos, em Campo Grande, que teve os primeiros sintomas no dia 29 de dezembro. Ela foi internada na Santa Casa de Campo Grande no dia 1º de janeiro e morreu no domingo (2). Esta é a quarta morte de MS.

A primeira morte também foi registrada na Capital. Um jovem de 21 anos sem histórico de doenças morreu no dia 20 de dezembro. Ele deu entrada na CRS (Centro Regional de Saúde) do Nova Bahia no dia 20, foi levado para o Hospital Regional, mas não resistiu.

A segunda vítima foi uma idosa de 76 anos, que estava internada na Santa Casa de Corumbá. Ela morreu no dia 28 de dezembro.

No dia 30 de dezembro, houve a confirmação da terceira morte. A vítima era uma mulher de 35 anos que morava em Dourados. Ela teve sintomas no dia 23 de dezembro, indo parar numa UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no dia 27. Ela morreu no dia 28, na área vermelha da unidade.

A SES orienta que quem ainda não se vacinou contra a gripe deve procurar uma unidade de saúde para se imunizar. Também é recomendado que a população siga com as medidas de biossegurança como uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos.