Semana será de tempo seco e de grande amplitude térmica

A semana será de tempo firme em todas as áreas de Mato Grosso do Sul. As manhãs seguem frias e as tardes com temperaturas mais elevadas. Além do predomínio de sol, o ar seco também se fará presente ao longo da semana. Não há expectativa de chuva.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) estima temperaturas entre 9°C a 30°C para a semana. “Entre 15°C e 18°C de mínima e máximas de 27°C e 30°C no norte da região pantaneira. No sul da região pantaneira entre 12°C e 14°C de mínima, e máximas entre 25°C e 27°C. Na região leste, mínimas de 12°C a 14°C e máximas de 26°C a 30°C. Na região sudoeste mínimas de 9°C e 12°C e máximas de 23°C a 26°C. Na capital entre 13°C e 14°C e mínimas e máximas de 25°C a 27°C”, explica a coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes.

Devido às temperaturas mais altas os níveis de umidade relativa do ar devem ficar bastante baixos, especialmente nas horas mais quentes do dia. Podendo ficar entre 10-35% nas regiões norte, pantaneira, centro-norte e leste.

Tomar bastante água para hidratar o corpo é uma das principais recomendações de especialistas neste tempo. Outros cuidados importantes incluem umidificar ambientes, redobrar a atenção com crianças e idosos, evitar exposição direta ao sol e a prática de atividade física nas horas mais quentes e secas.

Para esta segunda-feira (02) o tempo será de sol e pouca nebulosidade. Os termômetros podem registrar mínimas em torno dos 10°C na parte sudoeste do Estado e as máximas podem chegar aos 30°C na região pantaneira e norte. Os níveis de umidade relativa do ar devem registrar entre 30-20% durante a tarde no Estado.

Na capital a previsão é de sol, poucas nuvens e umidade do ar que pode chegar a 15%, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A tendência é de temperatura mínima de 14°C e máxima de 28°C para este início de semana.

