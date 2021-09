Saúde de Corumbá confirma morte de menina de seis anos por COVID-19

O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, neste domingo (12), informa quatro mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas em Mato Grosso do Sul. O Estado soma 9.463 mortes em consequência da doença, desde o início da pandemia.

Já os novos casos de coronavírus são 264 de ontem para hoje, subindo para 370.718 as notificações positivas. Do total de infectados, 360.086 estão recuperados; 989 em isolamento domiciliar e 180 pessoas hospitalizadas: 67 em leitos clínicos e 113 em leitos de UTI.

A macrorregião de Campo Grande está com 50% de ocupação de leitos pelo SUS (Sistema Único de Saúde); Dourados, 63%; Três Lagoas, 42% e Corumbá tem 47%.

No boletim da SES de hoje, dois novos casos de coronavírus foram registrados em Corumbá. O município soma 15.452 notificações, com 15.000 pessoas recuperadas, 69 em isolamento domiciliar e 2 internadas.

Já o boletim da Saúde de Corumbá, divulgado também hoje (12), confirmou a morte por covid-19 de uma menina de seis anos de idade. Ela foi notificada com a doença no dia 30 de agosto, não tinha comorbidade e o registro municipal informa o falecimento no dia 11 de setembro. A última morte confirmada na cidade por coronavírus foi em 26 de agosto.

Agora, são 464 óbitos por covid-19, com taxa de letalidade de 3%. (Diário Corumbaense)