Rose Modesto anuncia na próxima semana definição sobre candidatura

Superintende da Sudeco recebeu pesquisa que a mantém entre os preferidos dos eleitores.

“A direção nacional do partido já marcou uma reunião na próxima semana com os prováveis candidatos nas capitais e depois disso vou anunciar, se serei ou não candidata a prefeita”. A afirmação partiu de Rose Modesto (União Brasil), superintendente da Sudeco que recebeu ontem uma pesquisa onde aparece empatada com André Puccinelli na corrida sucessória pela prefeitura da Capital, sendo que essa pesquisa é um dos itens que deve balizar a sua decisão.

“Temos pré-candidatos, que só se tornam candidatos quando registram a candidatura”, declarou. Disse Rose Modesto, procurando manter-se como interessada em entrar na disputa, mas, ao mesmo tempo, evitando precipitar uma oficialização da sua pré-candidatura, ainda estando na direção da Sudeco. Rose quer anunciar a sua decisão ao mesmo tempo, em que confirmará o nome de quem irá substituí-la na Superintendência.

Rose quer ser alternativa fora da polarização que atinge a política do País e já conversa com vários partidos, afirmando que pretende dialogar com todos os segmentos da política, pois espera mudanças até as convenções. Para ela, é necessário pensar em resultados para Campo Grande. Ela afirma que há 30 anos, com direita ou esquerda no poder, Campo Grande enfrenta problemas que não foram resolvidos.

Evento

Com a presença do Ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, Waldes Góes e do Governador Eduardo Riedel a caravana da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) chegou a Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira. Instalada ao lado do Mercadão, a caravana tem como novidades o microcrédito e o fundo garantidor.

Nesta etapa a caravana está disponibilizando R$ 1 bilhão em microcrédito, destinado a pequenos empresários, que terão direito a até R$ 55 mil nesta modalidade. O ministro destacou o investimento do Governo Federal no Estado, com R$ 44 bilhões do PAC e R$ 2,4 bilhões de FCO. “Demonstra o esforço do governo para o desenvolvimento regional”, avaliou. A superintendente da Sudeco, Rose Modesto, ressaltou outra mudança importante, na parceria com o Sebrae, que assegura um fundo garantidor aos pequenos empresários.

Riedel

Já o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel considera que o incentivo ao micro e pequeno empresário é o caminho a ser seguido pela economia de Mato Grosso do Sul e isso identifica o seu governo com o Governo do presidente Lula. ” Esses recursos que estão chegando devem fomentar o crescimento da economia do estado e políticas como essa terão a nossa contrapartida”, afirmou.

Por Laureano Secundo

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram