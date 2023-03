Pollon recrimina Ministra dos povos indígenas durante discurso

Contrariando as afirmações do deputado federal do PL, em sua vinda a Ministra Sônia deixou claro a intenção de intermediar a questão.

Sônia Guajajara assumiu o compromisso de trabalhar em conjunto para solucionar a insegurança jurídica em torno da propriedade das terras. “Estamos dispostos a retomar espaço de diálogo para que a gente possa avançar na demarcação de terras indígenas no Brasil e em Mato Grosso do Sul e, para isso, é importante estabelecer esse diálogo com o Governo do Estado, com a instância representativa dos produtores para que a gente possa encontrar uma alternativa comum. O Governo Federal traz esse compromisso de firmar esse pacto aqui no Estado de tirar essa situação de insegurança jurídica, essa situação de vulnerabilidade em que se encontram os povos indígenas hoje. Tivemos essa tarde de conversa muito produtiva”, disse a ministra sobre o encontro dela com o governador do Estado, Eudardo Riedel ( PSDB), que se comprometeu em trabalhar na pacificação do tema.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.