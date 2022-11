Pollon e Tereza têm o menor custo por voto nas eleições

Da bancada de MS, saiba quanto custou cada voto pelo arrecadado.

O deputado bolsonarista Marcos Pollon (PL) foi quem menos gastou durante a campanha eleitoral entre os que disputaram cargo na Câmara Federal. Ele foi o mais votado de Mato Grosso do Sul com 103.111 votos, gastando o valor de R$ 905.520,84, o que significa um investimento de apenas R$ 8,49 por voto. Já a senadora eleita Tereza Cristina (PP) investiu R$ 3.146.496,60 durante a campanha e teve 829.149 votos, sendo a mais votada da história do Estado. A senadora eleita também garantiu um marco ao gastar R$ 3,79 por voto.

Os dados de campanha estão disponíveis no sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), e conforme os registros, o ranking de eleitos que gastaram menos por voto está na seguinte ordem:

Marcos Pollon (PL) – R$ 905.520,84 – 103.111 votos – R$ 8,49 por voto

Camila Jara (PT) – R$ 837.517,09 – 56.552 votos – R$ 14,48 por voto

Beto Pereira (PSDB) – R$1.586.242,02 – 97.872 votos – R$ 15,94 por voto

Rodolfo Nogueira (PL) – R$775.013,54 – 41.773 – R$ 18,07 por voto

Geraldo Resende (PSDB) – R$1.848.585,43 – 96.519 votos – R$ 18,66 por voto

Vander Loubet (PT) – R$2.210.770,23 – 76.571 votos – R$ 28,20 por voto

Dr. Luiz Ovando (PP) – R$2.233.000,00 – 45.491 votos – R$ 49,02 por voto

Dagoberto Nogueira (PSDB) – R$2.823.658,31 – 48.217 votos – R$ 56,68 por voto

Marcos Pollon recebeu R$ 550 mil da direção nacional do PL, investiu do próprio bolso R$ 244 mil, recebeu R$ 24 mil de financiamento coletivo e teve o restante do total doado por pessoas físicas. O parlamentar assume o mandato como oposição ao governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Pollon investiu pesado na internet e gastou R$ 410 mil só com o Google. Ele ainda pagou R$ 50 mil em anúncios no Facebook. Para gráfica o valor de R$ 49 mil foi utilizado, além disso, uma agência de publicidade recebeu R$ 23 mil. Existem outros gastos com pagamentos de pessoal e estruturas diversas.

O deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB) teve a campanha mais cara por número de votos: o valor de R$ 56,68 cada um. Ele recebeu R$ 2,27 milhões do PSDB, investiu R$ 315 mil do bolso e teve doação de R$ 100 mil. Dagoberto gastou R$ 1,9 milhão com pessoal, R$ 143 mil em empresa de comunicação, R$ 80 mil em advocacia, R$ 80 mil em escritório de contabilidade, R$ 30 mil com o Google e o restante em estrutura e demais pagamentos.

A deputada eleita Camila Jara (PT) recebeu R$ 743 mil da direção nacional do partido, R$ 39,6 mil da campanha de Giselle Marques, R$ 22 mil da campanha de Zeca do PT, R$ 8 mil de financiamento coletivo e o restante de doações. A petista investiu R$ 93 mil no Facebook. Além disso, ela gastou R$ 91 mil em gráfica, R$ 20 mil em estúdio fotográfico, R$ 15 mil em marketing, R$ 14 mil em escritório de advogados, entre outros. Facebook. Além disso, ela gastou R$ 91 mil em gráfica, R$ 20 mil em estúdio fotográfico, R$ 15 mil em marketing, R$ 14 mil em escritório de advogados, entre outros.

Beto Pereira (PSDB) recebeu R$ 1,4 milhão da direção nacional do PSDB, uma doação de R$ 100 mil e demais doações. O tucano aplicou R$ 117 mil em empresa de tipografia, R$ 151 mil em impressões, R$ 232 mil com agencia de publicidade e empresa de marketing, R$ 120 mil com advogados, pessoal, entre outros.

Rodolfo Nogueira (PL), o “Gordinho do Bolsonaro”, gastou R$ 30 mil com o Google, quase R$ 200 mil com gráfica, e R$ 219 mil com o pagamento de pessoal.

O ex-secretário estadual de Saúde Geraldo Resende (PSDB) teve despesa de R$ 115 mil com empresa de comunicação, R$ 92 mil com consultoria e marketing, R$ 546 mil com pessoal, entre outros.

Vander Loubet (PT) conseguiu o total de R$ 2,21 milhões do partido e doações, e durante a campanha ele gastou R$ 254 mil em gráfica, doou R$ 777 mil a candidatos a deputados estaduais para obter ajuda em votos casados, e investiu o restante em estrutura e pessoal.

Diferente dos outros bolsonaristas que pouparam e gastaram menos, calculado sobre o custo de cada voto, o deputado Dr. Luiz Ovando (PP) recebeu R$ 2,2 milhões e gastou R$ 160 mil com gráfica, R$ 59 mil com assessoria e radiofusão, cerca de R$ 100 mil em campanhas, R$ 1,5 milhão com pessoal e demais gastos.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de MS.

