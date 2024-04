Polícia Civil flagra duas pessoas vendendo drogas em Campo Grande

A Polícia Civil, por meio do ( GOI) Grupo de Operações e Investigações, realizou, neste sábado, (30), a prisão e apreensão de dois indivíduos por tráfico de drogas, Um homem, de 19 de anos e um adolescente de 15 anos. foram capturados no bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande-MS, por volta das 23 horas.

Após diligencias na região, os policiais conseguiram identificar um ponto de comércio de entorpecente em via pública. Com os dois, foram localizadas 70 porções de cocaína.

Diante disso, os dois foram conduzidos para a DEPAC CEPOL (Delegacia de Pronto Atendimento do Centro Especializado de Polícia Integrada). O adulto foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e o adolescente foi apreendido por ato infracional equivalente ao mesmo delito.

Com informações da Polícia Civil

