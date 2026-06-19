PF investiga suposto esquema de compra de votos nas eleições de 2024 em Mato Grosso do Sul

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (19) a Operação Suffragium para aprofundar as investigações sobre um possível esquema de compra de votos durante as eleições municipais de 2024 para o cargo de prefeito em Campo Grande. A ação cumpre mandados judiciais em municípios de Mato Grosso do Sul e busca reunir novas provas relacionadas ao caso.

Ao todo, estão sendo executados sete mandados de busca e apreensão expedidos pelo TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul). As diligências ocorrem em endereços residenciais e comerciais localizados em Campo Grande e no município de Taquarussu.

De acordo com a Polícia Federal, a investigação apontou indícios de movimentações financeiras consideradas atípicas em período próximo aos turnos eleitorais. Entre os elementos identificados estão saques em dinheiro, transferências fracionadas por meio do Pix e o uso de contas bancárias de terceiros para movimentação e distribuição de recursos.

Segundo os investigadores, há suspeitas de que os valores tenham sido utilizados para a compra de votos durante o processo eleitoral. A apuração busca esclarecer a origem dos recursos, os responsáveis pelas movimentações financeiras e a eventual participação de outras pessoas no esquema.

As condutas investigadas podem caracterizar, em tese, os crimes de corrupção eleitoral e falsidade ideológica eleitoral, prática conhecida como caixa dois. A Polícia Federal informou que as investigações continuam em andamento e tramitam sob sigilo judicial.

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