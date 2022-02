Marquinhos autoriza reajuste de 10,06% para 25 mil servidores municipais

Pré-candidato a governador do Estado, o prefeito Marquinhos Trad autorizou nesta quinta-feira (17), o reajuste salarial anual de 10,06% para cerca de 25 mil servidores municipais, exceto para os cargos de prefeito, vice-prefeita, secretários e servidores comissionados.

O anúncio foi feito durante reunião com os representantes dos sindicados dos Médicos, Guarda Civil Metropolitana, Enfermagem, Odontologistas, Agentes de Saúde Pública e Administrativos da Saúde Bucal e da Educação.

O projeto de lei está sendo concluído pela jurídica da prefeitura e será encaminhado para a Câmara dos Vereadores até terça-feira (22) para apreciação.

Conforme o projeto, 5,03% do reajuste será pago a partir do mês de abril, e o restante em dezembro deste ano, repondo assim completamente a inflação do período. (com assessoria)