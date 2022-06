Marcos Pollon, Presidente do Movimento Nacional Pró-Armas é pré-candidato a Deputado Federal por MS

Marcos Pollon (PL), Pró-armas, católico da comunidade São Sebastião, pai de cinco filhos, advogado, professor de direito desde 2003, especialista em legislação de controle de armas, foi fundador da ADPMS- Academia de Direito Processual do Mato Grosso do Sul e do Instituto Conservador, fundado em 2015 no Estado de Mato Grosso do Sul.

O Pré -candidato, foi motivado por seu amigo pessoal Eduardo Bolsonaro, e abraçou a pré-candidatura a Deputado Federal, como uma nova linha, uma opção a luta pela pauta voltada para a legítima defesa e o acesso a armas de fogo para o cidadão de bem. Marcos esteve na redação do portal O ESTADO ONLINE, nesta quinta-feira (2).

Com presença marcante nos principais simpósios conservadores do Brasil por seus embates e discursos fortes e até emocionantes, Pollon tem atuado na defesa de pautas conservadoras “Pró- Deus, pró-vida e pró-armas”. Sendo um dos seus principais desafios a quebra de uma corrente dominante de cercear o direito do cidadão de possuir armas, portar ou até mesmo falar sobre o tema.

“Eu não tenho apoio de grandes indústrias, grandes marcas, por trás, são pequenos lojistas e pequenos clubes pelo Brasil, mas a força motriz são pessoas” Explicou Pollon.

A principal pauta defendida é o pró-armas que defende a liberdade de expressão e o direito do acesso as armas, para que possibilite sua defesa em ataques injustos.

“Toda esta estrutura foi criada pela associação organizada, que no Brasil é o pró-armas, que defende os direitos que as pessoas têm e quais as responsabilidades de quem usa armas, como os cuidados de quem as manuseiam. Quando há fake news, nós acionamos juridicamente e na política trabalhamos para uma legislação mais consciente e que beneficie o trabalho de forma coerente, auxiliando nos projetos de lei que também tenho participado”, declarou Marcos.

Ele contou que há anos faz este trabalho e atualmente tem braços em todo Brasil, contando com 26 coordenadores estaduais e mais de 1,5 mil voluntários. Em todo o Brasil defende esta pauta realizando projetos culturais e palestras com o objetivo de construir um país livre.

“Não é por armas, é por liberdade” frisa Marcos Pollon.

“Organizamos um evento em 9 de julho 2020. Fomos para rua e mostramos que queremos a permissão do uso de arma. Foram 5 mil pessoas na primeira edição, já na segunda contamos com 30 mil, todas de forma ordeira e respeitando o distanciamento social que o momento exigia”.

Pollon falou sobre as agendas internacionais que repetem o discurso dos Estado Unidos, dos progressistas e esquerdistas americanos, levando o país a ter foco em pautas exteriores, o que sempre o questionou porque o brasileiro não lutava por seus direitos e liberdades e foi quando o fez se aprofundar no tema e defender estes valores que existe sim no país.

” O Brasil esqueceu sua história! Esquecemos que brasileiros saíram de suas casas, beijaram pela última vez suas esposas para lutar por liberdade”

“A mim compete o bom combate, a vitória pertence a Deus”, afirmou o pré-candidato que afirma estar dedicado a lutar por esta bandeira a qual o país o abraçou e quer defender os interesses dos sul-matogrossenses.

Pollon destaca o apoio de sua família, composta por sua esposa e filhos além da bênçãos de seus pais e seu Diretor Espiritual Padre da comunidade local. O chamado aconteceu após ele ter sido retirado e ter sua palavra caçada, durante uma audiência pública no Senado a pedido de uma Senadora desarmamentista, por não possuir um mandato para defender os interessas do cidadão. Viu ali nascer a necessidade de assumir o desafio da pré -candidatura.

Por fim, ele destaca que teve mais que o apoio, mas sim o pedido de Eduardo Bolsonaro para abraçar a missão de ser o novo nome pré-candidato a Deputado Federal por Mato Grosso do Sul.

