Ladrão fica ferido em troca de tiros com a PM; vídeo

Na região do bairro Cabreúva, um jovem haitiano, de 21 anos, tentou roubar dois veículos e o criminoso acabou quase morrendo após trocar tiros com a Polícia Militar na manhã deste sábado (17), na região da Orla Morena, área próxima ao centro de Campo Grande.

Conforme informações preliminares, os policiais receberam o chamado do roubo de uma caminhonete no bairro Amambai. No local, os policiais encontraram o assaltante e uma perseguição foi iniciada.

Logo depois, o bandido bateu com o carro contra um muro na Rua 11 de Outubro e acabou fugindo a pé. Os policiais continuaram acompanhando o assaltante e deram de cara com ele em um veículo GM Prisma, alvo de roubo de outra vítima.

De acordo com a segunda vítima, uma agente penitenciária de 39 anos, ela seguia para a academia pela avenida Santos Dumont, quando foi supreendida pelo ladrão que surgiu na frente do veículo, armado: “Sai do carro, sai do carro!”.

Depois que ter sido cercado, o assaltante puxou uma arma e começou a atirar contra a equipe policial que revidou. O ladrão foi atingido na boca e no peito e foi socorrido pelço Corpo de Bombeiros. Acesse também: Em quadro estável, Bolsonaro anda por hospital para melhorar o intestino

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)

