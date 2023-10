Irmão de deputado federal e chefe de gabinete são ameaçados no interior do Estado

Nesta segunda-feira, irmão de deputado federal Marcos Pollon, Gabriel Pollon e o seu chefe de gabinete Felipe, foram ameaçados, durante visita na cidade de Cassilândia.

Enquanto aguardavam o término de uma entrevista do deputado em uma rádio da cidade, a equipe foi surpreendida por um senhor exaltado, ameaçando o irmão e o chefe de gabinete que estavam ali sentados, intimidando e proferindo palavras de baixo calão.

As ofensas foram feitas diante de várias testemunhas que estavam no local, inclusive funcionários da rádio.

Os dois comentaram que não é a primeira vez que o cidadão ameaça a equipe, e com o intuito de preservar a integridade física, foi levado ao conhecimento das autoridades o ocorrido, por meio de boletim de ocorrência na delegacia da cidade e representação criminal.

O deputado, por meio de assessoria, informou que lamentou o ocorrido, em um momento em que percorre todo o Estado ouvindo a já população e fortalecendo a direita, e disse que serão tomadas todas as medidas cabíveis.

