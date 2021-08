Incêndio nas Moreninhas mobiliza Bombeiros. E a fumaça chamou atenção de longe neste sábado (31). Assustados, vizinhos chamaram os Bombeiros. Então, as viaturas chegaram até um depósito de ferro-velho, na Rua Oriomar Fernandes.

Mas, os militares apagaram o fogo. Caso se espalhassem, as chamas destruíram tudo ao redor. Outra via ficou fechada para o trabalho dos Bombeiros, a rua Jorge Antônio Siufi. Ou seja, nenhum motorista poderia passar por ela.

De acordo com testemunhas, o incêndio começou em uma chácara vizinha ao depósito. Esta seria a segunda vez. Já que há cerca de 20 dias, o local também pegou fogo, mas tudo foi controlado. Porém, desta vez, aconteceu praticamente a mesma coisa. No entanto, as chamas chegaram até o ferro-velho.

surpresa

Então, pouco tempo depois, os donos do local foram pegos de surpresa. O fogo estava no meio do depósito. Assim, rapidamente, foi possível enxergar uma fumaça preta a mais de cinco km de distância.

Por isso, quem utiliza ruas e rodovias da região teve medo de passar próximo ao local. Todavia, os militares agiram com habilidade e rapidamente acalmaram as chamas e os moradores. Segundo os Bombeiros, não é possível que só haviam latinhas e ferro no depósito. Portanto, o fogo se concentrou em plástico ou banco de carro.

Aliás, tem notícias do seu bairro ou cidade? Fale com a gente e também dê sua opinião sobre a causa de “Incêndio nas Moreninhas mobiliza Bombeiros”.

MAS, QUER MAIS NOTÍCIAS? CLIQUE AQUI!