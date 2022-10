Homem morre após ser alvejado a tiros em bairro da Capital

Rodrigo de Mendonça Rosa, de 30 anos, foi morto a tiros na noite de ontem (9), no bairro Nova Lima, região norte de Campo Grande. De acordo com a polícia que atendeu a ocorrência, os autores do crime fugiram em uma caminhonete, mas depois foram localizados e presos em flagrante.

Conforme informações apuradas no local, o crime aconteceu na rua Randolfo Lima, quando Rodrigo foi alvejado a tiros. Moradores relataram aos policiais que viram três homens, entrando em uma caminhonete e fugindo do local.

Após apurar informações no local, os policiais realizaram bloqueios pelo bairros e localizaram os suspeitos. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados, porém a vítima morreu no local.

O caso será investigado pela Polícia Civil da Capital.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.