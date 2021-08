Homem-aranha de Campo Grande sonha cursar cinema

O Homem-Aranha é um dos personagens mais notáveis e queridos do universo Marvel. Quem já viu o herói nas telas do cinema não imagina que pode encontrar ele na região da Orla Morena, em Campo Grande.

Um rapaz de 20 anos, que pediu para não ser identificado pelo O Estado Online, resolveu adotar a fantasia vermelha e azul para vender paçocas no semáforo entre as Avenidas Noroeste e Júlio de Castilho.

Há três meses, o jovem que está desempregado começou as vendas para conseguir ganhar dinheiro de forma honesta. É com um jeito animado e descontraído que o “Homem-Aranha da Capital” passa de janela em janela oferecendo paçocas para os motoristas.

“Quando abordo as mulheres eu as chamo de Mary Jane para ficar uma situação inesperada e engraçada para elas. Muitas começam a rir e isso é satisfatório porque eu sinto que melhorei pelo menos um pouco o dia delas”, relata o rapaz.

Não são só os condutores que se divertem, os motociclistas também se animam com o herói. “Muitos motoboys fazem o gesto com a mãozinha, buzinam, muita gente brinca também”, afirma.

Embora alguns entrem na brincadeira, situações ruins acabam acontecendo no dia a dia. “As pessoas às vezes fazem observações desnecessárias quanto ao meu peso. Às vezes fecham a janela quando chego perto do carro, alguns eu falo e eles literalmente só olham para frente, fingindo que não tem ninguém ali”, diz.

Em busca do sonho

Pré-selecionado pelo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) para estudar cinema na Universidade Anhembi Morumbi, o jovem teve que adiar o sonho devido ao valor da mensalidade.

“Se eu aceitasse o financiamento do Fies, no final do curso eu teria que pagar R$145 mil para o governo. Então desisti e vou tentar estudar mais para conseguir uma bolsa do ProUni (Programa Universidade para Todos)”, conta.

Pausando temporariamente um sonho pelo outro, o jovem pretende investir na atuação. Por isso, parte do valor adquirido com as vendas é destinado para essa futura empreitada em outro estado.

“Quero me mudar para São Paulo, voltar a estudar teatro porque eu já estudava aqui. Então, quero juntar uma quantia para conseguir me mudar, comprar as coisas e me manter por um tempo enquanto corro atrás do sonho”, finaliza.

Além de vender paçocas, ele também utiliza a fantasia do Homem-Aranha para trabalhar em eventos. Quem quiser contratar o serviços pode mandar um e-mail para o endereço [email protected].

Serviço

Quem quiser também pode seguir o herói regional no perfil do Instagram @omiranhacg

*Com informações do repórter Itamar Buzzatta