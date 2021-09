Feminicídio: pedreiro que matou diarista tem prisão decretada pela justiça

Com mandado de prisão preventiva expedido desde terça-feira (21), pela delegada Bárbara Camargo Alves, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, o pedreiro de 28 anos que matou a diarista Silvana Domingos dos Santos de 31, a golpes de facas, aguarda na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) para ser transferido para uma unidade prisional.

A ordem foi cumprida aina na noite de ontem, quarta-feira (22). O assassino confesso foi preso no dia 27 de agosto, dez dias após assassinar Silvana e espera por vaga, ainda detido na Deam. A equipe de reportagem do Estado Play acompanha o caso e pode voltar à qualquer momento com novas informações. Acompanhe nossa live disponível no facebook.

Com informações de Rosana Lemes