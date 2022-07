Fazendo 74 anos hoje, André Puccinelli visita população no interior do Estado

Com a proposta de percorrer os municípios de Mato Grosso do Sul e apresentar os caminhos para resolver problemas, o pré-candidato ao Governo do Estado, André Puccinelli (MDB), passou por Coronel Sapucaia e Amambai. Agora, o antigo governador do Estado passa por Caarapó, neste sábado (2), data que completa 74 anos.

Na quinta-feira (30), André pegou a estrada. A primeira parada foi em Coronel Sapucaia, onde se reuniu com lideranças do MDB, representantes de classes e religiosos. Nesta sexta-feira (1º) ele foi até Amambai.

André aproveita a oportunidade para apresentar propostas e destacar importantes realizações durante os oito anos que esteve no Governo do Estado. “Conheço os principais problemas da população e busco estar próximo para ter ainda mais detalhes sobre as particularidades de cada município”, diz André.

Na quinta-feira (30), André se reuniu com moradores do bairro Novos Estados, onde falou sobre o que pensa para resolver questões atuais e lembrou ações que transformaram a vida das pessoas, tanto quando foi prefeito, quanto no período em que foi governador do Estado.

“Na área da educação, os desafios são muitos. Temos que trazer de volta os alunos que abandonaram a escola e criar um modelo de ensino atraente que estimule cada vez mais a vontade de estudar, discutir os salários dos professores, investir em recursos humanos e técnicos, além da infraestrutura. Só assim vamos voltar a ganhar prêmios nacionais”, disse André, lembrando que quando foi prefeito da Capital construiu 23 escolas e quando foi governador o estado recebeu 36 novas unidades.

Realizações nos municípios

Em Coronel Sapucaia, por exemplo, foram construídas 490 casas e 393 famílias foram beneficiadas pelo Vale Renda. Em Amambai o destaque foi para implantação, restauração e conservação de rodovias estaduais não pavimentadas, reforma do prédio da Agência Fazendária, implantação do sistema de abastecimento de água e esgoto, construção de duas escolas estaduais e de 719 casas. Além disso, 776 famílias foram beneficiadas pelo Vale Renda.

No município de Caarapó foram realizadas obras de ampliação do sistema de abastecimento de água, implantação e pavimentação de asfalto de rodovias e vias urbanas, além da construção do prédio do Corpo de Bombeiros e de 625 casas, entre outras realizações. O Vale Renda beneficiou 598 famílias.