Família tem casa invadida e mulher é feita refém sob ameaça de morte – Uma família passou por momentos de terror na madrugada deste domingo (19), em Campo Grande, vítimas de roubo e sequestro. Bandidos invadiram uma casa na Vila Antônio Venda, uma mulher de 50 anos foi sequestrada e R$ 50 mil foi exigido para que a vítima não fosse morta.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens entraram na casa armados e rederam mãe e filha, exigindo dinheiro e joias. O marido da vítima que estava em um outro comodo também foi rendido. Ao perceberem a presença de uma guarda noturno na rua, os bandidos levaram a mulher como refém.

A mulher foi levada no próprio veículo, um Audi, por um dos bandidos. Enquanto isso, o outro rapaz seguiu logo atrás no veículo em que chegaram até a casa das vítimas. A vítima do sequestro foi vendada e levada até um cativeiro, onde foi amarrada pelas mãos e pernas. Os bandidos entraram em contato com marido exigindo uma quantia de R$ 50 mil e pediu que a polícia não fosse envolvida, caso o contrário, a mulher seria morta.

O marido falou que só teria R$ 18 mil e um relógio Rolex. Após a negociação foi combinado um local para a entrega do resgate, já a mulher foi solta no bairro Tiradentes.

Equipes do Batalhão de Choque, Grupo de Operações e Investigações (GOI) e Delegacia Especializada de Repressão à Roubo à Bancos Assaltos e Sequestros (Garras), estiveram no cativeiro. O carro da vítima foi recuperado, já nenhum dos autores foram localizados.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – Centro (DEPAC), como roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, pelo concurso de pessoas e extorsão mediante sequestro.

