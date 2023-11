Família, pró-vida e fortalecer a mulher na política serão os lemas do PL Mulher’, diz Naiane Bittencourt

Nova presidente pretende percorrer as cidades do Estado e conquistar mulheres para ingressar na política e no partido

“Nós temos ideais, temos convicções – de que a família vem em primeiro lugar. Nós somos pró-vida. nós somos contra a legalização das drogas. Então, a mulher vem com essa força de mostrar a importância que nós temos que dar para o fortalecimento da família, respeitando essas convicções”, declarou a presidente do PL Mulher-MS.

Naiane Bittencourt, mãe de cinco filhos e dona de casa, iniciou sua trajetória na política recentemente, aceitando o desafio de liderar o PL Mulher em Mato Grosso do Sul. Nesta entrevista, ela compartilha sua visão sobre a participação das mulheres na política e seu compromisso em incentivar outras mulheres a ingressar nesse cenário desafiador.

Durante a entrevista, a presidente do PL Mulher-MS, destacou a importância da família, seu compromisso pró-vida, contra a legalização das drogas e a necessidade de fortalecer a presença das mulheres na política. Ao lado da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, Naiane defende a importância de criar uma rede de suporte para que as mulheres possam prosperar na política. Sua paixão e determinação para fazer a diferença nas vidas das pessoas são evidentes e sua mensagem de encorajamento ressoa em todas as mulheres que buscam uma voz ativa na política.

Embora não tenha planos imediatos de se candidatar, Naiane pretende viajar pelo Estado, se encontrar com mulheres no interior e criar uma rede de apoio para fortalecer o PL Mulher. Ela está determinada a ser uma voz para as mulheres e a contribuir para a mudança na política brasileira.

O Estado: Quem é Naiane Bittencourt, a presidente do PL Mulher-MS?

Naiane Bittencourt: A Naiane é mãe. Sou mãe de cinco filhos, sou dona de casa. A minha primeira missão é dentro da minha própria casa. Sou mãe e esposa.

O Estado: Qual a sua formação?

Naiane Bittencourt: Sou formada em turismo, na Universidade Católica. Não exerço a profissão. Depois, iniciei o curso de medicina veterinária.

O Estado: Duas formações bem diferentes…

Naiane Bittencourt: Sim. Na adolescência e quando criança, sempre quis fazer veterinária. Mas, aconteceu que o destino fez com que eu fosse para o turismo. É uma área que eu gosto muito também. E aí, depois de formada, eu comecei a fazer. Eu falei: não, vou em busca desse sonho. Mas aí, no decorrer do tempo, não concluí. Mas é um curso que admiro muito, principalmente aqui, no nosso Estado, que tem um campo enorme.

O Estado: A senhora já atuava na política, ou ingressou a partir da eleição do seu marido, como deputado federal com o maior número de votos?

Naiane Bittencourt: Eu não atuava na política de pleito comum. A gente sempre foi dos movimentos. Começou a participar dos movimentos há muitos anos, em meados de 2009/2010. Então, nós sentimos a necessidade de começar essa caminhada, em fazer, realmente, alguma coisa. Mas nunca dentro da esfera política. Sempre lutando, sempre buscando os nossos direitos. Lutando pelo que a gente acredita. Então, essa foi a trajetória.

O Estado: Qual o perfil da mulher de direita?

Naiane Bittencourt: Nós temos ideais, temos convicções. De que a família vem em primeiro lugar. Nós somos pró-vida. Somos contra a legalização das drogas. Então, a mulher vem com essa força de mostrar a importância que temos que dar para o fortalecimento da família, respeitando essas convicções.

O Estado: A senhora assumiu a presidência do PL Mulher. Como será a sua atuação?

Naiane Bittencourt: É um desafio! Mas, eu venho de coração aberto. Venho para aprender muito. Estou aqui para captar mulheres, encontrar mulheres dentro do nosso Estado, que venham participar da política. Acho que esse é um momento que precisamos de mudança. E o nosso partido, hoje, está dando suporte para que as mulheres participem. Isso é incrível. Nós temos tantas referências de mulheres que começaram sozinhas e construíram uma história linda. Elas estão aí, pelo PL. E esta é uma mudança necessária.

O Estado: Na sua visão, qual será o papel da mulher nas eleições municipais, em 2024?

Naiane Bittencourt: Nosso papel é trazer a transformação. A mulher tem uma força de mudar, de edificar. Se fazemos isso dentro da nossa casa, imagine dentro do âmbito político. Então, a mulher virá com essa força, de transformar o município, o Estado e a nação.

O Estado: O fato de a senhora ter recebido o convite para assumir o PL Mulher da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, com o aval do Bolsonaro, de alguma maneira implica uma responsabilidade maior?

Naiane Bittencourt: Com certeza. É um desafio que me foi proposto. E foi tão acolhedor. Assustador e acolhedor, ao mesmo tempo, porque eu tive todo o suporte, o incentivo que a nossa presidente (do PL Mulher), Michele Bolsonaro, transmite. Então, o fato de saber que existe um amparo, de saber que há pessoas que você pode contar. Contar com mulheres fortes, que representam toda essa força de transformação, que podemos ser um veículo de transformação. Ela é uma grande líder (Michele Bolsonaro), ela tem uma força, tem um poder que vem de Deus. Ela é acolhedora.

O Estado: A sua caminhada política em busca de mulheres para o partido será em conjunto com o seu marido ou vocês vão seguir em agendas separadas?

Naiane Bittencourt: Nós estamos aqui para somar. Com certeza haverá agendas separadas e juntas, também. Porque, em primeiro lugar, o Marcos é o meu marido. Então, eu tenho que estar junto com ele. E, além de deputado federal, ele é o presidente do PL estadual. E eu, como presidente do PL Mulher-MS, vou sempre estar junto com ele, dando suporte. Mas também teremos as nossas agendas, que com certeza não irão coincidir sempre.

O Estado: Como ele recebeu esse desafio seu, a sua entrada na política?

Naiane Bittencourt: Sem sombra de dúvida, o Marcos sempre foi o maior incentivador que eu tive. Na trajetória dele eu costumo dizer que sou uma pessoa do bastidores. Gosto desse local. Acho que eu agrego ali. E eu sempre apoiei, nunca cobrei, sempre fui um pouco avessa à exposição. Mas, ele sempre me incentivou muito. Quando foi lançada essa proposta, ele (Pollon), foi a primeira pessoa a acreditar. ‘Naiane, você tem, você pode, você consegue.’ Porque eu tenho uma rotina, eu tenho minha vida, eu tenho as crianças. Então, pensava: como poderia conciliar isso? E foi muito bom. Ele está muito feliz e eu fico muito feliz por ele estar assim. O apoio do Marcos faz toda a diferença!

O Estado: Na disputa pela Prefeitura da Capital, qual será o seu papel com o partido, em busca de conquistar votos, caso se confirme a pré-candidatura do Pollon (PL)?

Naiane Bittencourt: A grande missão que nós temos agora, principalmente com o PL Mulher, é encontrar pessoas que estejam dispostas a dar apoio, a entrar na política. Vamos em busca de mulheres que queiram participar. Queremos mulheres na vereança, mulheres na prefeitura ou na vice- -prefeitura, no Governo do Estado. Vamos estar sempre em busca disso, incentivando as mulheres a virem, principalmente para o PL Mulher, porque elas terão todo o suporte, serão acolhidas. E isso é muito importante.

O Estado: A questão do apoio é citado, muitas vezes, pelas mulheres como uma barreira para entrarem na política. A falta de um apoio é real? Concorda com isso?

Naiane Bittencourt: Sim. É um cenário que foi construído ao longo dos anos. É um universo masculino, e era praticamente impenetrável. Hoje nós vemos que, aos poucos, estamos entrando dentro desse espaço e está fazendo a diferença. Estamos sendo ouvidas. Agora, se essas mulheres que vieram lá atrás conseguiram, praticamente sozinhas, imagina agora, tendo apoio e incentivo.

O Estado: Com o seu cargo na direção do PL, você pretende se candidatar para a Câmara Municipal, no ano que vem?

Naiane Bittencourt: Não, eu não tenho pretensões. Como falei sobre os bastidores, acredito que eu posso somar muito mais, encontrando, identificando essas pessoas dentro do nosso cenário, dentro do nosso Estado, dentro da cidade. Vou fazer o possível para ajudar o meu partido, para incentivar essas pessoas. Mas é um cenário que está sendo construído. Assim como foi lançado o desafio de eu entrar. Não sei! Mas, por enquanto, com certeza, eu sou de bastidores.

O Estado: Como fazer o seu nome chegar ao eleitor de MS?

Naiane Bittencourt: Ainda é muito recente. Nós vamos iniciar agora essa caminhada. Vamos começar a viajar pelo Estado. Quero muito encontrar essas pessoas, quero percorrer o maior número de cidades possíveis, para poder estar presente, me disponibilizar, para que essas pessoas se sintam acolhidas, para que as mulheres se sintam seguras.

O Estado: Acredita que o PL possa ser vitorioso nas próximas eleições, com o apoio do Bolsonaro?

Naiane Bittencourt: Com absoluta certeza. A força que o nosso presidente tem, a força que a nossa presidente (do PL Mulher) tem, eu tenho absoluta certeza.

O Estado: Que análise a senhora faz do PL, em relação ao atual governo Lula?

Naiane Bittencourt: Oposição. Com certeza, oposição total. E nós vamos lutar, para ser uma direita forte!

O Estado: Como você está vendo esses primeiros meses do governo Lula?

Naiane Bittencourt: São péssimos! Significam retrocesso. Nós tivemos quatro anos de um governo que enfrentou uma pandemia. A tragédia de Brumadinho, nós vimos tudo o que aconteceu. E o nosso presidente entregou o país como? No azul. Então, assim, com todas as dificuldades que nós tivemos, veja o que foi deixado. E nesses poucos meses do desgoverno, veja o que foi já perdido. O Nordeste não tem água. E o que está sendo falado? Então, nós precisamos continuar e acredito muito que nós vamos mudar essa história. Vamos fazer uma política diferente. O nosso presidente Bolsonaro começou. A nossa presidente Michelle está aí, a nossa eterna primeira-dama, iniciou um trabalho e temos que continuar. E vamos fazer isso.

O Estado: A senhora defende o nome de Michelle Bolsonaro para concorrer à Presidência em 2026?

Naiane Bittencourt: Sim. A nossa eterna primeira-dama, a nossa presidente. Ela tem uma força incrível, ela é luz, é uma pessoa do bem, é uma pessoa que escuta os outros, ela é verdadeira, ela tem esse amor, ela tem essa visão de ajudar o próximo, de enxergar o próximo. Veja o que ela fez pela comunidade surda e tantas outras atividades que foram feitas Brasil afora.

O Estado: Existe a possibilidade de a presidente do PL Mulher nacional, Michele Bolsonaro, visitar MS?

Naiane Bittencourt: Nossa presidente virá para cá, nós precisamos só confirmar essa agenda. Ela virá para cá em breve, isso vai acontecer, estou muito ansiosa para que aconteça e será muito bom.

O Estado: Recentemente, a senhora teve uma maior proximidade com a presidente do PL Mulher nacional, Michelle Bolsonaro. Como foi essa experiência?

Naiane Bittencourt: Recentemente, eu recebi o convite. Fui lá, encontrei a nossa presidente, encontrei o nosso presidente Bolsonaro e aceitei o desafio. Logo após esse encontro, nós tivemos um workshop de estudo de mulheres na política. Inclusive, o PL está elaborando um material que vai ser disponibilizado, dando todo um suporte para as mulheres. Participar do workshop foi muito bom e enriquecedor. Tivemos a presença de várias lideranças, várias presidentes do país todo. Foi muito bom mesmo. Eu sou suspeita para falar, pois sou apaixonada pela Michelle. Sou uma pessoa muito tímida. Eu estou aqui falando, estou me esforçando para isso. Este é um trabalho que eu estou começando agora e fui acolhida. Foi uma pessoa que pegou na minha mão e falou: ‘venha, estou junto com você’. O que ela está fazendo comigo, tenho absoluta certeza de que vou conseguir fazer com outras mulheres, conseguir incentivar. Porque eu sou uma pessoa comum. Eu sou mãe, sou dona de casa. Estou aqui contigo, agora, daqui a pouco tenho que pegar os meus filhos na escola. Temos dupla jornada, às vezes, até tripla. Mas, a gente pode, a gente consegue. Principalmente quando tem alguém que te incentiva e fala: ‘vamos, eu estou com você, na hora que você precisar, estou junto com você’. E ela fez isso. Conversei com o Marcos e falei assim: ‘vou tomar emprestado uma frase que você usa nas suas palestras, que já escutei tantas e tantas vezes’. E , toda vez que ele fala, aquilo mexe comigo. Nós somos pessoas comuns, fazendo coisas comuns. E isso se torna extraordinário. Então, se eu consigo fazer, se eu puder fazer a diferença na vida de uma pessoa, de uma comunidade, de um bairro, de uma cidade, de um Estado… Já estou indo muito além. Vamos! E quando há suporte, que o PL Mulher está vindo para dar, que é o que foi falado nesse workshop, trata-se de um partido que está abraçando tanto as mulheres quanto os jovens, temos uma abertura, pois a gente faz parte, conseguimos falar e sermos ouvidas. Este é um grande diferencial.

O Estado: O PL está de braços abertos para todas as mulheres do interior? Qual é a recepção que elas podem esperar da Naiane?

Naiane Bittencourt: Estou muito disposta a ir até todas essas mulheres. Agora, vamos começar a fazer esse projeto, a ir no interior do Estado. Quero muito encontrar essas mulheres e conversar. Estou disposta e disponível. Com certeza, podem esperar um PL Mulher de portas abertas.

O Estado: Você pretende estruturar o PL Mulher nos municípios?

Naiane Bittencourt: Sim, nós já temos Campo Grande e Dourados. Inclusive, estou aqui com a Ana Cláudia, que é responsável por Campo Grande. Em Dourados, será a esposa do deputado Rodolfo Nogueira (PL), a Gianni Nogueira. Nós já estamos desenhando um espaço com essas mulheres.

Por – Daniela Lacerda, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.