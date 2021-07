‘Em Foco com Keliana Fernandes’ conta a história do jornalista, pai e poeta Rafael Belo

Hoje, às 17:45, a nossa apresentadora Keliana Fernandes entrevista, em uma conversa com o jornalista e recém pai de uma menina Rafael Belo, contando as últimas novidades em sua vida e sua tragetória no ramo da comunicação em uma transmissão no Facebook O Estado de MS e no Youtube.

Rafael, faz parte da equipe do O Estado Online e apresenta o videocast 'Poesia para Sentir', no O Estado Play. Belo é referência no mercado literário regional e na arte de escrever poesias desde a infância. Programe na sua agenda e compartilhe.