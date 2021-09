Condenado por crimes sexuais em Campo Grande preso Goiânia

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deu cumprimento, na última quarta-feira (04), a quatro mandados de prisão por condenações definitiva de Ewerton Cesar Ferriol Icasati conhecido como Tom Brasil, após intensas investigações realizadas pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Os mandados de prisão foram cumpridos na tarde de quarta-feira (04) em Goiânia, capital do Estado de Goiás, após as investigações indicarem que o condenado havia foragido para o estado vizinho. Tom Brasil é professor de dança foi indiciado em diversos Inquéritos Policiais que investigaram crimes contra a dignidade sexual de adolescentes, entre estupro, corrupção de menores e violação sexual mediante fraude.

A série de denúncias e registros de boletins de ocorrência começou no ano de 2015 e se estendeu até 2017. Foram instaurados dez inquéritos policiais, sendo seis pelo crime de estupro. A DEPCA cumpriu quatro mandados de prisão decorrentes de sentenças condenatórias que somaram, no total, 09 anos, 05 meses e 10 dias de prisão. no dia 13.09.2021 a DEPCA esteve em Goiânia e recambiou o acusado para cumprir pena aqui na capital Campo Grande.