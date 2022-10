Corpo é encontrado algemado e carbonizado na Capital

Um corpo de um homem, de aproximadamente 30 anos, foi encontrado carbonizado em uma calçada da rua Marquês de Herval, bairro Nova Lima, na manhã desta quarta-feira (05), em Campo Grande. Informações iniciais indicam que seria um homem, que estava com as mãos para trás e algemadas e com marcas de tiro.

De acordo com a polícia, moradores do bairro encontraram o corpo por volta das 6 horas da manhã de hoje e acionaram a Polícia Militar. Havia marcas de sangue pela via, o que pode indicar que o corpo da vítima foi arrastado até a calçada e que o crime tenha ocorrido no local.

A polícia suspeita que o crime pode ter sido cometido como uma espécie de julgamento do tribunal do crime da Capital. Foi encontrado um objeto de metal próximo ao corpo, que parece com um cartucho de munição.

Além da Polícia Militar, uma equipe da Perícia também esteve no local. O caso foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro e registrado como homicídio qualificado com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso, homicídio qualificado pela traição, de emboscada ou mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). As investigações seguem.

Com informações dos repórteres João Gabriel Vilalba e Berlim Caldeirão.