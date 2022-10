Chuva pode chegar de tarde na Capital

Mato Grosso do Sul terá um tempo firme com sol e variação de nebulosidade em grande parte do estado devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, neste sábado (22). Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), isso acontece devido a um sistema de alta pressão atmosférica, que estava desde a semana passada, ainda atua no estado.

Em Campo Grande, a mínima será de 19°C e a máxima de 26°C, com sol e muitas nuvens durante a manhã, e a probabilidade de ter pancadas de chuvas à tarde e à noite.

Mesmo havendo estabilidade em algumas regiões, a previsão para as regiões Norte e Nordeste indica probabilidade de chuvas moderadas e tempestades isoladas acompanhadas de raios.

São esperadas temperaturas mínimas entre 16/20°C e máximas de até 32°C nas regiões sul e leste do estado. Já na região norte, espera-se mínimas entre 20/22°C e máximas de até 31°C. Na Capital, espera-se temperatura mínima entre 18/19°C e máxima de até 29°C.