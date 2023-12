Cesta básica tem batata mais cara e tomate em queda

Em fechamento de 2023, produtos apresentam oscilação, com alguma elevação e também queda

Na última pesquisa realizada pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), publicada em 6 de dezembro, o preço da cesta básica na Capital de Mato Grosso do Sul apareceu com uma das quedas mais expressivas em todo o Brasil. Segundo a cotação do órgão, Campo Grande contou com uma variação avaliada em -1,20% no mês de novembro. Em dezembro, o cenário verificado pelo jornal O Estado foi de oscilação, com a batata lavada recebendo alta nos preços e o tomate, queda.

Em levantamento feito em seis supermercados da Capital, a batata e o tomate são os protagonistas da semana. Conforme verificado, o preço médio da batata comercializada hoje é de R$ 8,53, com alta no preço, nessa semana. O tomate registra um valor médio de comercialização R$ 6,32, com uma queda de um real, em média.

No apanhado, também foi verificado o valor de itens básicos que compõem a cesta, como o arroz, que hoje apresenta uma cotação verificada em R$ 26,90, como valor médio. Já o feijão carioca apresenta o valor de R$ 8,14, em média, enquanto o óleo é vendido a R$ 5,64, na Capital sul-mato-grossense.

Em levantamento feito pelo Dieese, o preço total da cesta básica, em Campo Grande, apresentou o montante de R$ 674,79, representando R$ 55,27 do salário- -mínimo líquido.

Itens de limpeza

Nos itens de limpeza, os produtos que fecham o ano com maior valor são o sabão em pó, ao apresentar uma média de valor de R$ 22,72; o papel higiênico, de 12 rolos, alcançando a marca de R$ 27 e o sabão em barra, com um valor de compra cotado em R$ 12,01. Já os mais baratos são definidos pelo detergente líquido, comercializado a R$ 2,50, em média, o sabonete a R$ 2,70 e a esponja de aço a R$ 3,15.

Por – Julisandy Ferreira

