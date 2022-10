Campo-grandenses reclamam de cobrança indevida no transporte coletivo durante as eleições

Usuários do transporte coletivo de Campo Grande foram pegos de surpresa ao ter que pagar a passagem de ônibus para se locomover até a sessão eleitoral durante as eleições de ontem (2). Conforme o Consórcio Guaicurus 863 passagens foram cobradas na Capital.

O ocorrido gerou revolta da população visto que na sexta-feira (30), a prefeita da Capital, Adriane Lopes (Patriota), decretou que a passagem seria gratuita neste primeiro turno, das 05h às 18h, em todas as linhas do transporte coletivo, com exceção das linhas executivas.

Lenilda Silva mora na Vila Eliane, mas vota no bairro Jardim Carioca, por isso precisou pegar um ônibus para se locomover até a sessão eleitoral.

“Peguei o ônibus para ir votar e me cobraram ida e volta, até estranhei, mas eu passei e o motorista não falou nada”, conta a diarista.

A repositora Lulena, também foi pega de surpresa ao ter que pagar duas passagens para ir e voltar até ao seu local de votação.

“Todo mundo teve que entrar no terminal pela porta da frente, aí tivemos que usar o passe de novo e cobrou duas vezes, fiquei sem entender”, destaca.

Presidente do Consórcio Guaicurus, Robson Strangari, garantiu que o dinheiro das pessoas que foram cobradas indevidamente, será reembolsado.

“Todas as pessoas que passaram em qualquer catraca e foram cobradas já foram reembolsados, liberamos o valor e quando eles passarem o cartão no validador, ela vai receber a passagem de volta”, explicou.

Segundo Robson, o erro se deu por conta da prefeitura não ter especificado quem teria direito a gratuidade.

“Foram descontados os cartões portador (sem identificação), a prefeitura na hora de emitir o decreto, não especificou, o decreto foi emitido às 17h30 por isso não deu tempo de programar e acabou descontando. Agora vamos procurar a prefeita para saber como será esse reembolso entre consórcio e prefeitura” destacou.

A gratuidade no transporte publico também é valida para o 2° turno das eleições, marcada para o dia 30 de outubro de 2022.

Com informações do reporter João Gabriel Vilalba.

