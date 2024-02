MS recebeu 69 mil doses para vacinação contra dengue. Imunização começa neste domingo

Campo Grande começa vacinação contra dengue neste domingo (11), segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Rosana Leite. Em entrevista ao jornal O Estado, ela afirmou que a princípio, amanhã, a imunização será nas unidades de plantão e que na próxima quinta-feira (15) a vacina já estará disponível em todas as unidades da Capital.

Neste sábado (10), o Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), recebeu pelo Ministério da Saúde um total de 69.570 doses de vacina contra a dengue. Essas doses serão distribuídas para atender algumas regiões do Estado.

O início da campanha de vacinação será direcionado para crianças e adolescentes de 10 e 11 anos, uma faixa etária que apresenta a maior incidência de hospitalizações por dengue entre os jovens de 6 a 16 anos. O esquema vacinal consistirá em duas doses, com um intervalo de três meses entre cada uma.

Recomenda-se que a vacinação seja iniciada administrando a primeira dose (D1), e as doses subsequentes para D2 serão fornecidas em momentos posteriores, respeitando o intervalo recomendado de três meses entre elas.

O Ministério da Saúde planeja o envio do imunizante em duas remessas por voos comerciais. A primeira remessa, com 42.740 doses, e a segunda com 26.830 doses, devem chegar ao Aeroporto Internacional de Campo Grande. O horário previsto para a chegada à sede da Coordenadoria de Imunização da SES é entre 11h e 12h, com a distribuição para os municípios contemplados a partir das 13h.

A segunda remessa, de 26.830 doses, será destinada às macrorregiões de Dourados e Três Lagoas. Na macrorregião de Dourados, excluindo o município de Dourados, que já foi contemplado por outra estratégia, diversos municípios receberão doses. Já na macrorregião de Três Lagoas, os municípios beneficiados incluem Aparecida do Taboado, Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Água Clara, Bataguassu, Brasilândia, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas. Além disso, a macrorregião de Corumbá, que inclui os municípios de Corumbá e Ladário, será beneficiada em uma segunda estratégia do Ministério da Saúde.

A Coordenadoria de Imunização da SES realizará um plantão para a entrega dos imunizantes para os 76 municípios contemplados neste sábado, das 13h às 16h. Para os que não puderem buscar as doses nesse sábado, será necessário agendar a retirada durante o período do feriado de Carnaval. A SES destaca que a estratégia de vacinação do Ministério da Saúde pode sofrer alterações ao longo da campanha.