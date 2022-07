Após reclamações, Bioparque do Pantanal realiza mudanças no agendamento para visitação

Após reclamações da população campo-grandense sobre o agendamento de visitação, a administração do Bioparque do Pantanal anunciou na manhã de hoje (29) o aumento no número de visitantes no local. A partir da próxima semana serão mil visitas agendadas diariamente, onde serão 500 vagas na segunda, quarta e sábado e mais de mil vagas nas terças e quintas. A visitação no mês de setembro, será por ordem de chegada no complexo.

“Por conta da grande procura, montamos uma nova logística para melhorar a qualidade do atendimento e também da segurança dos visitantes. Além das 22 mil vagas mensais, com essa mudança vamos atender mais 18 mil visitas no mês. Por conta desse aumento, vamos conseguir atender 40 mil visitantes por mês”, relatou a diretora do Bioparque do Pantanal, Maria Fernanda Balestier.

Segundo a administração, ocorrerão alterações no modo de agendamento e visitação ao Bioparque do Pantanal. Haverá dois condutores à disposição dos visitantes para os que agendaram pelo site e também os visitantes que irão realizar o agendamento presencial no Bioparque do Pantanal por conta de um QR Code que será instalado. As visitas serão guiadas no complexo e também terá outros profissionais em pontos estratégicos para orientações em visitas autoguiadas. “Essas mudanças foram testadas na última semana, por isso vamos colocar em prática para colocar a melhor experiência possível ao visitante. Queremos que eles saiam daqui felizes e satisfeitos”, comentou a diretoria do complexo.

As vagas de agendamento serão divididas em períodos. Pela manhã, serão disponibilizadas 500 vagas, onde haverá divisão para ampliação de 200 vagas pela manhã e mais 300 no período vespertino. Serão ampliadas mais 1 mil vagas além das já agendadas, onde haverá uma divisão de atendimento, sendo 400 de manhã e outras 600 à tarde. O complexo tem autorização do Corpo de bombeiros para mil pessoas no local simultaneamente.

“Em todos os tanques, vamos colocar informações e também um QR Code para que os visitantes possam ter a melhor experiência. Estamos fazendo essas mudanças, por conta das pessoas que já vieram no Bioparque e sugeriram mudanças na forma de passeio. Elas falavam que queriam sair da visita engessada e sim ficar mais tempo contemplando os tanques. Por isso optamos em realizar essa visita autoguiada. Sabemos que os visitantes querem respirar o máximo de tempo o clima dentro do Bioparque faremos o possível para entregar a melhor experiência, disse Balestier.

A divisão de turistas também ficou estabelecida para 100 visitantes de fora do Estado, por período. Até o momento, foram registrados 80.431 pessoas visitando o Bioparque do Pantanal desde de sua inauguração até 26 de julho. Foram 36 países que visitaram o complexo até o momento.

Os visitantes de fora de Mato Grosso do Sul precisam comprovar que não moram no Estado, sem passaporte ou comprovante de residência.

Visitantes de fora de Mato Grosso do Sul precisam comprovar que não moram no Estado, seja com passagem, comprovante de residência, entre outros. Em setembro, as visitas agendadas serão alteradas.

Segundo a diretora do Bioparque, no mês passado ocorreu congestionamento no site, por isso muitos campo-grandenses ficaram decepcionados por não conseguir agendar a sua visita. No último mês, foram 70 mil acessos por minuto. Por isso, para não ocorrer a instabilidade no sistema, os agendamentos serão semanais, a partir das 8h para evitar problemas de instabilidade. “Sabemos dos problemas, por isso vamos abrir todas as segundas-feiras vagas de visitação via plataforma já na próxima semana”.

Os agendamentos continuam sendo realizados pelo site agendamento.bioparquepantanal.ms.gov.br/

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.