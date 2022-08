Anízio Leite Tocchio Júnior é o entrevistado desta quarta

O grupo do jornal O Estado MS entrevista nesta quarta-feira (31), o candidato ao senado pelo PSOL, Anízio Leite Tocchio Júnior às 9h.

A entrevista faz parte da série que ouvirá as propostas para esta eleição, e os apresentará a população. Ela será transmitida ao vivo através do O ESTADO PLAY, no Youtube e Facebook ao vivo.

O objetivo do grupo O ESTADO MS é apresentar os candidatos que concorrerão ao pleito deste ano. O grupo entrevistou os candidatos a vice – governadores e agora recebe os candidatos ao senado para alcançarem os seus eleitores divulgando as suas propostas e contar um pouco sobre sua trajetória.

Anizio Leite Tocchio Júnior

50 anos, o Empresário, natural de São Francisco de Goiás, concorre pela primeira vez ao pleito eleitoral.

É filiado ao PSOL desde 2012 e fez parte da criação do Diretório Municipal do Partido. Também foi presidente do Clube Rotary de Paranaíba, cidade em que mora desde 2009.