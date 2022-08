Agosto Dourado reforça importância da doação de leite materno

O mês de agosto é tradicionalmente conhecido pelo Agosto Dourado, mês de conscientização da importância do aleitamento materno. De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde) o leite materno é a melhor fonte de nutrição para bebês, pois fornece proteção de forma econômica e eficiente, diminuindo as taxas de mortalidade infantil.

Nutricionista do banco de leite da Santa Casa de Campo Grande, Gislene Nantes explica que durante todo o mês de agosto a Instituição irá promover ações de incentivo a doação de leite na Capital.

“O leite humano é o mais completo para os recém-nascidos, por isso o mês de agosto é tão especial, é quando a gente faz a campanha Agosto Dourado, fortalece e apoia a amamentação, essa é nossa base para fornecer o leite para os bebês”, disse a nutricionista.

O Ministério da Saúde recomenda a amamentação de forma exclusiva nos seis primeiros meses de vida, e até os 2 anos de idade. Com o aleitamento materno os bebês ficam protegidas de doenças como infecções respiratórias e alergias, além de evitar o risco de desenvolver hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade na vida adulta.

Apesar de essencial para a sobrevivência dos recém-nascidos, a escassez do leite têm gerado preocupação, Gisele Nantes ressalta que os estoques do banco de leite estão em baixa e devem durar poucos dias.

“Hoje estamos passando por dificuldades em relação ao nosso estoque, temos uma demanda muito grande no hospital, recentemente tivemos a inauguração de uma neonatal, por isso estamos sempre buscando novas doadoras para suprir nossa demanda. Temos leite para poucos dias, mas estamos em busca de novas doadoras”.

Dados do Ministério da Saúde apontam que a amamentação reduz em até 13% os índices de mortes de crianças menores de cinco anos. Com a pandemia de Covid-19 o número de doadoras teve uma queda significativa na Capital, para reverter a situação, a Santa Casa iniciou a coleta domiciliar do leite materno.

“A pandemia nos prejudicou um pouco, mas criamos técnicas para atender as mães como o atendimento domiciliar para elas se sentirem mais seguras e tentar manter o número de doadoras ativos. Hoje temos em média 55 doadoras, vamos até o domicílio onde fazemos a coleta e orientação, e são elas que ajudam a manter nossos estoques”, explicou Gisele.

Como doar

Atualmente o banco de leite conta com 55 doadoras e o leite arrecadado é destinado para cerca de 20 recém-nascidos. Mães que se interessam em fazer a doação de leite podem entrar em contato diretamente com o banco de leite da Santa Casa.

“Toda mulher que amamenta é uma possível doadora, a orientação é entrar em contato pelo telefone que fazemos um agendamento, vamos até à residência e lá prestamos toda a orientação de como tirar e armazenar, fornecemos o vidro esterilizado e material de apoio e depois passamos para coletar”, explicou Gisele.

Interessados em doar devem entrar em contato pelo telefone: (67) 3322-4174, o horário de atendimento é das 6h às 18h, de segunda a domingo.

Confira mais informações na live:



Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.