AGORA COM VÍDEOS: Acidente fatal entre caminhão e ambulância na Gury Marques

Atualizado às 17h24

Acidente fatal envolvendo uma carreta e uma ambulância aconteceu na tarde desta sexta-feira (09), na Avenida Gury Marques, em Campo Grande. Morreram duas pessoas. Informações preliminares são de que uma criança tamnbém morreu no local. Aolosão teria sido frontal. O acidente aconteceu poucos quilômetros depois do pedágio do distrito de Annhaduí., na BR-163. VEJA OS VíDEOS ABAIXO E NO FIM DA REPORTAGEM.

Conforme apurado pelo jornal O Estado Online, a colisão foi saída para São Paulo, a 33km da Capital. O motorista da carreta está preso nas ferragens. O caminhão saiu da pista e pegou fogo após bater no outro veículo. O impacto foi tão forte que matou quem era transportado na ambulância e o motorista da mesma. Ainda há outras pessoas feridas.

A ambulância é de Nova Alvorada do Sul e a carreta é uma Scania G 420. Morreram o motorista da ambulância, de 58 anos, e uma mulher, de 56 anos, paciente da ambulância.

O motorista do caminhão teve ferimentos leves.

Ao todo outras três pessoas que estavam na ambulância se lesionaram ainda não se sabe a gravidade dos ferimentos).

Em breve mais atualizações

*Jéssica Vitória com Itamar Buzzatta