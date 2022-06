Advogado Marcos Pollon recebe apoio presencialmente da família Bolsonaro antes da candidatura

Pré-candidato à Câmara Federal pelo Partido Liberal (PL), o advogado Marcos Pollon recebeu o apoio do presidente Jair Bolsonaro manifestado publicamente por um dos filhos do chefe do Executivo Nacional, deputado federal Eduardo Bolsonaro.

No vídeo, Eduardo Bolsonaro afirma que Pollon se trata de um amigo e que ele será uma força no Congresso Nacional para todos aqueles que desejam acesso mais flexível às armas de fogo uma vez que o Estatuto do Desarmamento é uma lei genocida que ‘’matou várias pessoas como cordeiros’’.

Eduardo Bolsonaro disse ainda que Marcos Pollon será uma ‘’pedra no sapato’’ de parlamentares que ‘’adoram defender vagabundos, que metem pau na polícia, que chama bandido de suspeito, e toda essa ladainha que, no final, acaba gerando mais insegurança’’.

O parlamentar pediu que os sul-mato-grossenses sigam ‘’assim como eu’’, o pré-candidato pelas redes sociais (@marcos_pollon). Pollon se prepara para disputar pela primeira vez uma eleição partidária.

Marcos tem como bandeiras as mesmas causas do presidente, como a luta contra o Estatuto do Desarmamento que deixa as pessoas sem direito à defesa, previsto na Constituição Federal, colocando-as a mercê dos criminosos e da tirania.

Nascido em Dourados, com atuação profissional em Campo Grande e Brasília, é também professor de Direito desde 2003, especialista em legislação de controle de armas, pró Deus, pró Vida e pró Armas.

Nascido em Dourados, com atuação profissional em Campo Grande e Brasília, é também professor de Direito desde 2003, especialista em legislação de controle de armas, pró Deus, pró Vida e pró Armas.

Ele foi Também fundador da ADPMS – Academia de Direito Processual do Mato Grosso do Sul e do Instituto Conservador fundado em 2015 no Estado.