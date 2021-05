Manchester United prepara oferta por Harry Kane

O Manchester United prepara uma oferta de 90 milhões de libras (R$ 680 milhões) pela contratação de Harry Kane, segundo o “The Sun”. A família Glazer, dona dos Red Devils, planejam a movimentação com o intuito de acalmar os ânimos dos torcedores que pedem a saída dos norte-americanos.

Aos 28 anos, o camisa 10 está desapontado por nunca ter conquistado um troféu desde que chegou ao time profissional do Tottenham. A saída do atacante foi especulada na última temporada, mas os rumores estão mais fortes neste momento.

Kane tem contrato com a equipe de Londres até 2024 e vive seu melhor momento na carreira. Em 31 jogos da Premier League, o artilheiro marcou 21 gols e contribuiu com 13 assistências e busca ser o maior artilheiro da história do Campeonato Inglês.

(Com informações da revista Lance!)