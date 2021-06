Mais uma vez, Bolsonaro participa de motociata com apoiadores

Em mais um dia de motociata, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participa na manhã deste sábado (26), de outra uma manifestação com apoiadores, agora e Chapecó (SC). Pelas redes sociais, a conta oficial do presidente exibiu imagens de Bolsonaro pilotando uma moto com dezenas de motociclistas.

Bolsonaro não fez o uso de máscara, equipamento indicado como medida sanitária pelas autoridades de saúde contra a pandemia do novo coronavírus. Ele foi autuado por “não cumprir com a exigência de uso de máscara de proteção facial nos espaços de uso aberto ao público” durante uma “motociata” em São Paulo.

Em maio, o mandatário também participou de um passeio com motociclistas no Rio.