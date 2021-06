Mais de três toneladas de drogas foram incineradas pela Polícia Civil

A Polícia Civil realizou a incineração de mais de três toneladas de drogas, na manhã desta quarta-feira (10), no Frigorífico Naturafrig, localizado no município de Naviraí – a 358 quilômetros de Campo Grande.

As drogas fazem parte das apreensões da Polícia Civil, Polícia Militar, PRE (Polícia Rodoviária Estadual e PRF (Polícia Rodoviária Federal) que operaram na circunscrição territorial do município. No total foram, incineradas 3.192.606,90 quilos de maconha, 53 gramas de cocaína e 6,20 gramas de crack.

A PRE e PRF são responsáveis pelas maiores apreensões, visto que suas atuações acabam por enfrentar diretamente o transporte de droga nas rodovias usadas como rota de traficantes que abastecem outras regiões do país.

Estiveram presentes a incineração o Delegado de Polícia da SIG Nova Andradina , Guilherme Scucuglia Cesar, fiscais da vigilância sanitária, perícia e policiais civis lotados na 1ª DP.