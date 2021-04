Mãe se sente mais segura após vacinar filhas contra a gripe

Para ficar tranquila com a família no isolamento domiciliar, a estudante Nathália Cabreira de 25 anos levou na manhã de hoje (14) as filhas gêmeas de dois anos, para se vacinar contra a gripe no CRS (Centro Regional De Saúde) Dr. Antônio Pereira no bairro Tiradentes em Campo Grande.

A mãe que já havia ido mais cedo na unidade de saúde, decidiu retornar em um horário menos movimentado para evitar aglomeração por conta da covid-19.

Para a estudante, é gratificante ter as crianças como prioridade para a imunização contra a Influenza. Segundo ela, mesmo que a vacina não proteja contra o coronavírus, ela sabe a importância de se prevenir de outros vírus.

“Estou muito contente que minhas filhas puderam já tomar a vacina da gripe. É gratificante e nos traz um pouco mais de segurança”, afirma.

Esperançosa, Nathália aguarda o tão esperado momento para a vacinação contra o tão temido coronavírus.

Vacinação – A campanha de vacinação contra a Gripe com atendimento às crianças de seis meses a menores de seis anos (cinco anos, 11 meses e 29 dias), em mais de 60 unidades básicas e saúde da família espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município.

Desde ontem (13), as unidades estão fazendo exclusivamente a vacinação deste público, além da atualização vacinal do calendário de rotina. (com informações do repórter Itamar Buzzatta)

Onde vacinar?

Bandeira

USF Três Barras

USF Arnaldo Estevão de Figueiredo

USF Cristo Redentor

USF Cidade Morena

UBS Carlota

UBS Universitário

USF Itamaracá

USF Moreninha

Imbirussu

USF Sírio Libanês

UBS Silvia Regina

UBS Lar do Trabalhador

UBS Popular

USF Indubrasil

USF Zé Pereira

USF Ana Maria do Couto

USF Aero Itália

USF Albino Coimbra

USF Serradinho

Lagoa

USF Bonança

USF Antártica

USF São Conrado

Clínica da Família Portal Caiobá

USF Vila Fernanda

USF Tarumã

UBS Buriti

USF Oliveira

USF Batistão

USF Coophavila

Centro

UBS 26 de agosto

USF Vila Carvalho

USF Vila Corumbá

Prosa

USF Noroeste

USF Estrela Dalva

USF Marabá

USF Nova Bahia

Anhanduizinho

USF Mário Covas

USF Dom Antônio

USF Aero Rancho IV

USF Aero Rancho Granja

UBS Pioneira

UBS Jockey Club

USF Cohab

USF Nova Esperança

USF Anhanduí

UBS Dona Neta

USF Botafogo

USF Iracy Coelho

USFParque do Sol

UBS Aero Rancho

USF Macaúbas

USF Paulo Coelho

USF Los Angeles

USF Alves Pereira

Segredo

USF Seminário

USF Cox

USF Vida Nova

USF Nova Lima

UBS Estrela do Sul

USF São Benedito

USF Zé Abrão

USF José Tavares

UBS Coronel Antonino

USF São Francisco

USF Vila Nasser