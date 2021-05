Mãe e padrasto são indiciados por espancar criança de dois anos até desmaiar

Um homem foi indiciado por tentativa de homicídio após espancar a enteada de dois anos em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (17). A polícia também indiciou a mãe da criança pelo mesmo crime e por prática de omissão.

Segundo informações do R7, o motivo do crime seria o ciúme que o padrasto tinha da relação entre mãe e filha. A menina sempre demonstrava medo quando ficava perto do padrasto.

As marcas no corpo da menina não são de agora, alegaram os investigadores, já que as marcas pelo corpo são antigas, mas as agressões eram atribuídas à irmã de cinco anos ou a quedas da cama.

O suspeito foi preso quatro dias depois das agressões e foi indiciado por tentativa de homicídio triplamente qualificado, tortura e lesões corporais passadas. A mãe responde em liberdade. De acordo com a polícia, a denúncia foi recebida pelo Conselho Tutelar.

De acordo com o inquérito policial, a violência teria ocorrido em 25 de abril, quando a menina amanheceu com mordidas na nádega, tufos de cabelo arrancados, queimaduras na orelha e machucados espalhados por todo o corpo. Foi a irmã, de cinco anos, que mostrou as marcas no corpo da criança, mas a mãe não fez a denúncia, com medo de ser presa e acusada de maus-tratos.