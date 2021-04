Mãe e filho são presos embalando cocaína em Campo Grande

Lúcia Espinosa Rabelo, 65, e seu filho, Fábio Lúcio Espíndola, 39, foram presos na terça-feira (14) após serem alvos de denúncias por tráficarem drogas onde moravam, numa casa da Rua Adolpho Pereira Barbosa, região do Bairro Santa Luzia, extremo norte de Campo Grande. Com os dois foram apreendidas 14 pedras de cocaína, dinheiro trocado e uma porção de maconha.

Segundo informações, os policiais da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) confirmaram que o local funcionava uma boca de fumo comandada por dona Lúcia. Na abordagem, os suspeitos foram flagrados pela equipe policial enquanto embalavam as drogas.

Na delegacia, Fábio negou o tráfico de entorpecente e disse que é apenas dependente químico desde os 9 anos. Entretanto, um dependente químico que saía do local com droga confirmou ter comprado entorpecente do rapaz. Os dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em depoimento, dona Lúcia negou o crime dizendo que não tem passagem pela polícia. Ela contou que Fábio é ex-presidiário, andarilho e de vez em quando ele vai para a casa da família e leva droga. O entorpecente, segundo a mulher, pertencia ao filho para consumo próprio, afirmando que o rapaz saiu do presídio há pouco tempo e desde então vem tendo problemas com ele. Veja mais.

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)