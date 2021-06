Mãe do Gil do Vigor: ‘Deitei com um homem para trazer comida para casa’

Sucesso de vendas, o livro ‘Tem que Vigorar’ do economista Gilberto Nogueira trouxe muitas revelação sobre a vida do ex-BBB e sua família, que passou por muitas dificuldades no Pernambuco.

Em um trecho da edição, há o relato de Jacira Santana, mãe de Gil do Vigor, que revelou que precisou se prostituir para alimentar os filhos.

Jacira conta que quando se mudou com os filhos para São Paulo, fugindo das agressões do ex-BBB, que passou por muitas necessidades. Na ocasião, o pai de Gil teria dito que só ajudaria a ex-mulher em troca de sexo, mas ela não aceitou. No entanto, a crise financeira da família apertou e ela teve que aceitar a proposta de um desconhecido.

“Um homem me ofereceu dinheiro para eu poder comprar comida para as crianças se eu saísse com ele. E eu fiz isso. Chegar a esse ponto é extremamente difícil para uma mulher. Mas não tenho vergonha: meus filhos valem mais do que eu. Eu tive que me deitar com homem para trazer comida para casa. Me vendi para criar meus filhos. E isso não me torna menor do que ninguém”, revelou Jacira.