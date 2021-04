Mãe desconfia e pega padrasto abusando da filha de 10 anos no Taveirópolis

Um marceneiro de 40 anos foi preso após a mãe flagrar o homem abusando da própria enteada, uma menina de 10 anos. O caso aconteceu no último sábado no bairro Taveirópolis em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, logo pela manhã o homem teria deixado a esposa dormindo no quarto do casal quando se levantou e foi até o quarto da vítima que dormia junto a irmã mais nova de cinco anos que também não é filha dele.

Ao perceber que o marido não estava na cama, a mãe da menina suspeitou da ação, aguardou uns minutos e como o homem não retornou, foi até o quarto das meninas.

Para aparentemente não ser visto, o marceneiro se escondeu embaixo da coberta. Quando a mãe puxou o pano encontrou a menina com o short abaixado, e o homem passando a mão em sua bunda.

O padrasto estava vestido, mas a mãe percebeu que com as caricias na criança o homem ficou exitado e estava com pênis ereto.

Grávida de 28 semanas, a esposa acionou a Polícia Militar e contou que está com o suspeito há quase dois anos. Ela pediu medida protetiva contra ele.

O padrasto passa hoje (19) por audiência de custódia