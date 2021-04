Mãe de vereador mais votado morre de COVID

A mãe do vereador mais votado de Campo Grande, perdeu a luta para a COVID-19, nesta madrugada de domingo (11). Mercedes Vargas, mãe de Thiago Vargas (PSD), tinha 51 anos e estava internada no Hospital Proncor. Ela já foi enterrada ainda nesta manhã. No dia 3 de março o vereador já pedia orações para ela dizendo que o quadro durava alguns dias.

Na postagem de 3 de abril ele ainda tinha esperanças. “Meus amigos, meu muito obrigado pelas mensagens de apoio à minha mãe MERCEDES VARGAS . Pra quem me conhece um pouco, sabe que minha mãe é e sempre será minha base de sustentação. Esse últimos dias não foram fáceis para mim, ver a pessoa que você mais ama chorando por não conseguir respirar ou chorando por não ter forças para levantar as mãos, não é fácil, tento ser forte, na verdade estou buscando forças em nosso DEUS maravilhoso. Mamãe e eu todos os dias tomávamos mate pelas manhãs, não vejo a hora de tudo voltar ao normal. Eu nunca deixei de falar para minha mãe que ela era a mulher da minha VIDA, que o meu amor por ela era e sempre será maior do que tudo. Você que está lendo essa mensagem, não deixe de dizer para a pessoa que você ama o quanto ela é importante em sua VIDA, estamos nesta jornada de passagem, e olha que interessante DEUS foi tão bondoso conosco que colocou pessoas espetaculares para estar ao nosso lado nessa viagem, não perca tempo com coisas inúteis que nada irão acrescentar em sua VIDA. Desde já agradeço e peço desculpas, pois não irei conseguir responder a todos que estão me mandando mensagem seja pelo Whats, Facebook ou Instagram, é muito bom saber que tenho pessoas que torcem por mim e por minha família. Que o nosso Senhor Jesus Cristo através de sua infinita misericórdia e bondade possa estar abençoado a todos grandemente. Fiquem com DEUS ”

Além do vereador, Mercedes deixa a filha Thaiane Vargas, e três netos. Pelas redes sociais, o parlamentar fez as últimas homenagens à sua mãe. Ela sempre esteve ao lado dele e foi sua maior cabo eleitoral. Veja abaixo a postagem de Thiago com mais de 21 compartilhamentos, duas mil reações e 575 comentários no seu primeiro perfil. No perfil IV há 44 compartilhamentos, mil comentários e 2,2 mil reações:

“Mamãe MERCEDES VARGAS, o que falar da mulher da minha VIDA? Foi e sempre será o meu amor eterno, com muita garra e determinação criou dois filhos sozinha (com sorrisos no rosto e muita fé em Deus). Sua maior alegria era ver os seus filhos e netos juntos, confesso que os meus dias jamais serão os mesmos (quem irá tomar mate comigo todos os dias 05:30 da manhã ). Meu DEUS, muito obrigado por ter me dado a oportunidade juntamente com minha mana (Thaiane), de sermos filhos da melhor mãe do mundo (DONA MERCEDES), mas precisava recolher ela agora aos (51 anos de idade ), para estar ao seu lado nos céus, poderia ter esperado um pouquinho mais. Minha linda mãe chegou à hora da senhora descansar um pouquinho, mas logo logo nos veremos no paraíso. Pode ficar tranquila que estarei cuidando muito bem da THAIANE, dos seus netos TIAGUINHO, DAVI e THÉO (essa responsabilid ade agora é toda minha), irei tirar de letra, afinal tive a melhor professora do planeta. Jamais conseguirei descrever o amor que senti e sinto pela senhora, jamais me esquecerei dos teus conselhos sobre a vida (os famosos puxões de orelhas no titio). Parece que foi ontem nossa campanha eleitoral (2020), quantos semáforos e ruas andamos juntos em prol de uma oportunidade de representar os cidadãos campo-grandenses, e olha que bom mamãe, o nosso trabalho nos fez o VEREADOR mais bem votado de Mato Grosso do Sul, essa vitoria é mais sua do que minha, não irei desistir de voltar a POLICIAL CIVIL (Investigador), assim como a senhora sempre quis. Filhos, amem suas mães, mães, amem seus filhos, no final de tudo o que levaremos desta VIDA serão apenas lembranças de tempos bons e passageiros. Mamãe MERCEDES VARGAS, EU TE AMO E SEMPRE TE AMAREI”