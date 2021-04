Luan esquece clássico, foca em “final” e quer Corinthians se impondo

Domingo, o Corinthians tem clássico contra o São Paulo na Neo Química Arena pelo Campeonato Paulista. Mas, nessa quinta, às 19h15, o Timão vai receber o Peñarol, pela Copa Sul-Americana. Luan, que será titular no torneio continental, não quer saber do do Majestoso agora, apesar de toda rivalidade.

O Corinthians tem apenas um ponto ganho, enquanto o Peñarol já tem três pontos e lidera o Grupo E. “A partida, para a gente, é uma final. A gente tem de encarar como se só a vitória importasse. No jogo de domingo não estou pensando, quero pensar só no jogo contra o Peñarol para fazer um grande jogo e sair com a vitória”.

Corintiano assumido, Luan também falou sobre a ausência da torcida num momento importante da equipe na temporada e de como o time, na visão dele, deve se comportar, apesar da Arena não receber público.

“Eu sinto muita falta de ter a torcida ali, ainda mais a torcida do Corinthians. Temos que entender que nesse momento não temos eles ali para nos apoiar, mas temos que jogar por todo torcedor em sua casa. Temos de saber o peso e o tamanho do Corinthians, e a gente não pode aceitar jogar como se fosse fora de casa. Temos que saber do tamanho do Corinthians, se dedicar e impor nosso ritmo, e as equipes que vierem jogar aqui precisam saber que vão ter que suar muito para vencer a gente”.

(Com informações da Gazeta Esportiva)