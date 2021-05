Luan cresce de produtividade em novo esquema tático de Mancini no Corinthians

Depois de um frustrante ano de 2020, o meia Luan parece enfim ter se reencontrado com o bom futebol. E essa evolução pode ser explicada, principalmente, pela mudança tática do Corinthians.

Nos últimos dois jogos, o técnico Vagner Mancini optou por montar o Timão no esquema 3-4-1-2, ou seja, com três zagueiros e os laterais atuando como alas, com mais liberdade para apoiar o ataque.

Dessa forma, Luan acabou ganhando mais liberdade no meio de campo. Protegido por dois volantes, o camisa 7 vêm encontrando mais espaço nos últimos embates, já que a marcação adversária fica mais espaçada em campo devido ao apoio dos alas nas extremidades, e isso facilita o seu estilo de jogo, de posse de bola e chegada na área.

Além disso, o meia não precisa mais ir buscar a bola nos pés dos zagueiros neste esquema. Ele fica posicionado nas costas dos atacantes rivais e na frente dos volantes, na chamada “entrelinha”. Ao receber a bola, ele conta com a ajuda dos laterais e dos atacantes para tabelar e criar chances reais de gol.

O próprio jogador, inclusive, destacou que está se sentindo mais a vontade nessa nova formação.

“Eu não jogo só em uma posição. Acho que consigo fazer outras posições na frente, me movimentar bastante. Com três (zagueiros) facilitou um pouco a minha movimentação, a gente abre mais espaço ali na frente. Estou confiante, voltando a minha confiança”, disse.

Nos últimos dois jogos, Luan marcou três gols, sendo um contra o São Paulo, pelo Paulistão, e dois contra o Sport Huancayo, pela Sul-Americana.

(Com informações da Gazeta Esportiva)