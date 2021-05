‘Lua de mel’ termina em prisão na BR-463

Um casal foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta quarta-feira (26), na BR-463 a caminho de Ponta Porã. A apreensão foi feita durante uma abordagem, ocasião em que os agentes pararam o carro ocupado pelo casal, um Fiat Pálio Weekend.

Ao serem questionados, o homem e a mulher alegaram que estava indo para lua de mel. Desconfiada do nervosismo apresentado pelos dois, a equipe realizou uma busca no veículo e descobriu um compartimento oculto no painel. Dentro, estavam escondidas quatro pistolas calibre 9mm, duas com as numerações de identificação raspadas, e dois carregadores avulsos.

Os criminosos confessaram o crime e disseram também que deveria retornar ao estado de origem e que receberiam R$ 5 mil pelo transporte. Os envolvidos, o veículo e as pistolas foram encaminhados para a Polícia Federal em Ponta Porã.